Uso frequente de protetor solar pode levar à deficiência de vitamina D

Um estudo realizado com mulheres na faixa etária de 20 anos que usaram protetor solar mais de 3 vezes por semana descobriu que elas podem ter uma deficiência de vitamina D no sangue.

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores incluindo aqueles da Osaka Shoin Women’s University. A equipe analisou a frequência do uso de protetor solar e hábitos alimentares de um total de 101 mulheres, incluindo estudantes da universidade, com início em maio de 2016 ao longo de 1 ano.

Os resultados mostraram que a média de concentração de vitamina D no sangue para mulheres que usaram protetor solar pelo menos 3 vezes por semana ficou abaixo no padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, de 20 nanogramas por mililitro de sangue, durante o ano. Essas mulheres foram, portanto, consideradas deficientes em vitamina D. Também foi descoberto que a concentração de vitamina D no sangue dessas mulheres foi bem menor em comparação àquelas nos anos 1980.

“As mulheres têm a tendência de sintetizar menos vitamina D dos raios do sol porque elas usam produtos com proteção solar”, disse a pesquisadora da equipe e professora da Osaka Shoin Women’s University, Naoko Tsugawa. Para conter o risco da deficiência, Tsugawa diz que as mulheres deveriam se conscientizar e consumir mais alimentos ricos em vitamina D, como o salmão.

A vitamina D é produzida no corpo através da exposição aos raios UV contidos na luz solar, e fornece nutrientes básicos para a formação dos ossos. Uma deficiência da vitamina, enquanto não prejudica a saúde das pessoas imediatamente, pode resultar em um aumento do risco de osteoporose e outras doenças. O padrão anual é estabelecido pelo ministério da saúde para os ossos e saúde em geral.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image