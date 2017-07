Parto sem dor e com segurança para a mamãe

A Associação dos Ginecologistas e Obstetras do Japão-JAOG divulgou o resultado de uma pesquisa realizada no país, no ano passado. O tema foi o parto sem dor (無痛分娩, lê-se mutsuu bunben), procedimento feito com anestesia para aliviar as dores do parto normal. Descobriu-se que 60% dos partos sem dor são realizados em consultórios ou clínicas pequenas, informou o noticiário da NHK.

A sociedade médica de ginecologistas e obstetras informou também que nos últimos anos, esse tipo de parto apresenta tendência de crescimento. Quando realizado de forma segura proporciona conforto para a mulher. Caso contrário, pode colocar a vida dela em risco, como acontecem acidentes por conta da anestesia. E esses podem chegar tirar a vida da mulher.

Poucos casos de parto sem dor

Soube-se há tendência de aumento para esse tipo de parto, correspondente a fatia 5,2% de todos os partos realizados no ano anterior. O questionário foi encaminhado para 2.400 instituições e 40% delas responderam. Dentre essas, 60% são consultórios ou clínicas pequenas.

Segundo o levantamento feito pelo jornal Asahi, em 8 anos, foram realizados 1.443 partos sem dor, até julho deste ano. “Não há crescimento dos acidentes ou incidentes envolvendo o parto sem dor. A proporção em relação aos outros tipos de parto não muda muito. Não foi observado aumento de acidente só dos partos sem dor”, diz a matéria de 11 deste mês.

O doutor Osamu Ishiwata, presidente da sociedade médica de ginecologistas declarou “o parto sem dor realizado de forma correta é seguro. Mas ele pode ter consequências como intoxicações ou complicações por conta da anestesia. Em um consultório ou clínica pequena não se consegue lidar com isso. Há necessidade desses locais trabalharem em conjunto com um hospital”.

A associação pretende fazer uma análise mais detalhada e apresentar um relatório para a sociedade.

