Fadiga de verão ou ‘natsubate’: sintomas e como combater

A fadiga de verão ou natsubate (夏バテ) em japonês, acomete as pessoas e, se ela não conseguir dormir bem, a situação se agrava, avançando para a gripe típica da estação. Os sintomas dessa gripe são dor de garganta, corpo com mal-estar e até diarreia. A disfunção do sistema nervoso autônomo, combinado com a falta de vitaminas no organismo e o baixo nível de energia, provoca o aumento da fadiga e do mal-estar chegando à letargia.

Causas da fadiga de verão

Diferença de temperatura

Do ambiente externo quente, ao entrar num frio, com ar-condicionado, causa um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, por causa desse estresse. O sistema nervoso autônomo controla funções como a respiração, circulação do sangue, temperatura e digestão.

Anormalidade na transpiração pelo calor ou umidade

Isso ocorre quando o “regulador interno” da transpiração não funciona direito, pois o suor ajuda a manter a temperatura do corpo. Uma exposição ao sol prolongada combinada com a falta hidratação no organismo pode causar a fadiga de verão.

Falta de sono ou sono irregular

Fadiga de verão: 4 pontos para prestar atenção

A médica Junko Inatsugi, especializada em cardiologia e medicina esportiva, explica no site da Ajinomoto sobre os 4 principais pontos a serem observados e praticados.

Para melhoria dos sintomas da fadiga de verão (natsubate), “é importante rever a dieta alimentar e o estilo de vida”, aponta a médica. Para isso, ela levanta 4 pontos:

Dieta equilibrada Hidratação do corpo Bom sono Exercício físico moderado

Alimentos para evitar a fadiga de verão

Para manter a saúde no verão, a médica recomenda combinar o consumo de proteínas com verduras e frutas. Para isso, é preciso enriquecer o cardápio com alimentos que contenham vitaminas, sais minerais e proteínas. Portanto, quando pensar em carnes, as mais recomendadas para o verão são fígado, suína, peixes como enguia (unagi), bonito (katsuo) e atum. A carne de porco é rica em vitaminas do complexo B, imprescindível para evitar a fadiga de verão.

Outros alimentos ricos em proteína são os derivados de soja: pode ser a própria cozida (edamame), miso, tofu ou natto.

Vegetais da estação como cebola, alho, alho poró, cebolinha, tomate, pepino, beringela, abóbora kabocha, pimentão, pimenta, cítricos (laranjas e limões), melancia, melão, etc. são ótimos para completar a boa dieta.

No calor a tendência é consumir alimentos ou produtos alimentícios gelados. A recomendação é dar preferência aos quentes, para não “esfriar” o corpo.

Verão requer hidratação e cuidado com bebidas

É importante tomar água antes mesmo de sentir sede. Isso evita hipertermia e fadiga de verão. Parece óbvio, mas no verão, com a transpiração há perda de líquido e sais minerais do organismo. Quando ocorrer transpiração em excesso, a recomendação da médica é ingerir bebida esportiva (isotônica).

Ela alerta para as bebidas alcoólicas, como a cerveja gelada e outras, que ao contrário do que se pensa, acabam desidratando o organismo. Os refrigerantes também não são recomendados.

Sono adequado no verão

Para se recuperar do cansaço é preciso ter uma boa noite de sono. A temperatura ideal para o descanso é 28°C. A médica não recomenda passar a noite inteira com o ar-condicionado ligado. Se preferir, programe o ventilador, melhor do que ar condicionado muito gelado. “O ideal é programá-lo para desligar após 2 horas”, explica. Recomenda também que a roupa de cama e o pijama sejam de fibras naturais como o algodão, a seda ou o linho.

Exercícios físicos moderados

Como o corpo humano controla a temperatura com a sudorese, para a prevenção da fadiga de verão é preciso melhorar a capacidade de transpirar. Quando caminha ou faz um corrida leve, as glândulas, ativam-se as glândulas sudoríparas. Assim, se produz o suor, importante para regular a temperatura do corpo, como para eliminação das toxinas. Com 15 a 20 minutos de de caminhada ou corrida leve, as glândulas já trabalham, segundo a médica. Ela alerta para os exercícios físicos sob o sol escaldante. Os melhores horários são no começo da manhã ou fim de tarde.

Ponto no pé para amenizar os sintomas

Há um ponto na sola dos pés – ambos os lados – chamado de yuusen (湧泉). Pressionando esse ponto por 3 segundo por vez, até que o local fique aquecido, produz efeitos para amenizar a rigidez no pescoço (katakori), melhorar a circulação sanguínea da cabeça, pés frios, languidez e cansaço do corpo e melhoria no sistema nervoso autônomo.

Para localizar o ponto, feche os dedos dos pés e a parte mais côncava é o ponto. Para compreender, assista ao vídeo.

Fontes: Takeda Kenko, Ajinomoto, SK Media e Sennenq Fotos: Pixabay, Flickr, Public Domain e Takeda Kenko