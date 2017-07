Especialistas alertam sobre epidemia da doença mão-pé-boca no Japão

Especialistas japoneses de doenças infecciosas estão alertando que a atual epidemia da doença da mão-pé-boca (te-ashi-kuchi-byou 手足口病) pode se espalhar futuramente ao nível de 6 anos atrás, quando o país vivenciou a maior ocorrência da infecção em 10 anos.

A doença é causada por um vírus. Os sintomas incluem erupção cutânea nas mãos, pés e dentro da boca. Em casos raros, ela pode causar condições graves como encefalite e a maioria dos pacientes são crianças pequenas.

A doença mão-pé-boca mostra indícios de epidemia; 7 vezes mais do que no ano passado (veja mais detalhes aqui).

De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, cerca de 3.000 instituições médicas em todo o país registraram 18.100 novos casos em uma semana até o dia 9 de julho, representando um aumento de aproximadamente 7.000 casos em comparação à semana anterior.

As instituições médicas atenderam uma média de 5.74 pacientes cada durante o período, o segundo maior número nos últimos 10 anos após a epidemia de 2011.

Tsugoto Fujimoto, pesquisador sênior no instituto, diz que a epidemia pode atingir o pico em 2 a 3 semanas. Segundo ele, muitos pacientes são crianças com 2 anos de idade ou menos.

Ele aconselha os membros das famílias com filhos pequenos a lavarem bem as mãos com sabonete e que creches e outras instalações educacionais desinfetem itens usados por mais de uma criança.

Fonte e imagem: NHK