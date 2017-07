Mais uma morte causada por encefalite transmitida por carrapato no Japão

Um homem de faixa etária de 70 anos, residente na área sul da província de Hokkaido, morreu em decorrência de encefalite transmitida por carrapato, o terceiro caso de tal infecção no país e a segunda morte, anunciou a província na terça-feira (11).

De acordo com a divisão de saúde pública de Hokkaido, o homem adoeceu em meados de junho e teve febre alta, além de alteração no seu estado de consciência. Ele foi internado em um hospital na cidade de Hakodate, mas morreu no início deste mês.

Nenhuma picada de carrapato foi encontrada em seu corpo, mas um teste sanguíneo confirmou a infecção pelo carrapato que carrega o vírus. Autoridades confirmaram que o homem pode ter sido infectado na província.

Sabe-se que o vírus do carrapato que causa encefalite existe em partes de Hokkaido e outros dois casos anteriores também ocorreram na província.

Segundo autoridades, a infecção só ocorre onde carrapatos que carregam o vírus vivem, salientando que o vírus não é transmitido de pessoa para a pessoa.

Em maio, um grupo de pesquisadores da Universidade de Hokkaido confirmou a infecção pelo vírus entre animais selvagens.

Um funcionário da província alerta as pessoas para usar camisetas de manga comprida e calças ao adentrar em montanhas ou se aproximar de arbustos, e ir ao hospital imediatamente se forem mordidas por carrapatos que carregam o vírus.

A encefalite transmitida por carrapatos (Dani Baikai-Sei Noen ダニ媒介性脳炎) é uma encefalite viral que afeta o sistema nervoso central de humanos, ruminantes, aves, roedores e outros animais.

O maior risco de exposição à encefalite transmitida por carrapatos ocorre na primavera e no verão, quando as pessoas costumam visitar florestas, entrando em contato com carrapatos infectados.

Uma pessoa mordida pelo carrapato que carrega o vírus desenvolve sintomas parecidos com os da influenza, como febre e dores musculares, após um período de incubação de 1 a 2 semanas. Contudo, em 70% dos casos, a condição é assintomática, ou mostra sintomas moderados que passam praticamente despercebidos. A encefalite transmitida por carrapatos pode levar à morte em casos mais graves.

