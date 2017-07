Doença mão-pé-boca mostra indícios de epidemia; 7 vezes mais do que no ano passado

Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, foram registradas 11.159 pessoas infectadas com a doença mão-pé-boca em aproximadamente 3.000 instituições médicas designadas a pediatria em todo o país. A doença está se espalhando principalmente em Kansai, Shikoku, Kyushu e outras regiões do Oeste do Japão. Segundo especialistas, neste ano há 7 vezes mais pacientes do que no mesmo período do ano passado.

Segundo as autoridades, a província de Kochi registrou a maior quantidade de pacientes, com 15.13 pessoas por instituição médica. Em seguida estão as províncias de Tottori, com 14.42 pacientes, e Shiga, com 9.13. A doença chega em seu pico normalmente no fim de junho. Nos últimos anos, a epidemia da doença ocorreu em 2011, 2013 e 2015.

O agente transmissor da doença é o enterovírus ou o vírus de Coxsackie. Leva-se cerca de 3 a 5 dias para os sintomas iniciais aparecerem. Uma característica comum da doença é o surgimento de inflamações de 2~3mm na palma da mão e na sola do pé. Aproximadamente 1 em cada 3 pacientes apresentem febre. Nos casos mais graves, os pacientes apresentaram encefalite. Embora não haja atualmente vacinas ou medicina preventiva, na maioria dos casos o próprio corpo se cura em alguns dias.

Recomendações

A doença é transmitida pela via aérea ou por contato físico com os pacientes. Devido a isso, o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas aconselha as pessoas a lavarem as mãos frequentemente e a não compartilharem toalhas e outros, principalmente em lugares em que muitas crianças se reúnam, como creches e jardins de infância.

Fonte: Asahi Shimbun