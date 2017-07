Com o início das férias de verão, governo alerta o público sobre os perigos das formigas-de-fogo

Em uma reunião realizada com ministros na quinta-feira (20), o governo decidiu realizar medidas adicionais para alertar a população sobre as formigas-de-fogo (hiari), uma espécie exótica invasora, venenosa, com o início das férias de verão nas escolas no Japão.

“Quero que vocês forneçam informações através de vários canais, incluindo escolas, para que as pessoas possam entender corretamente as características das formigas-de-fogo e responder calmamente”, disse o primeiro-ministro Shinzo Abe na reunião. Recentemente, a espécie tem sido encontrada em alguns locais no Japão.

Com as crianças tendo muitas oportunidades para brincar em áreas externas com o início das férias de verão, o governo espera deixar as pessoas bem informadas sobre os perigos das formigas-de-fogo e medidas que devem ser tomadas no caso de serem picadas pelo inseto venenoso.

Especificamente, o governo vai fazer propagandas através de rádio, internet e mídia social para alertar a população sobre as formigas-de-fogo. Panfletos já foram distribuídos em escolas e outras instalações relacionadas que lidam com crianças.

A picada dessas formigas pode causar dores fortes e, em alguns casos, choque anafilático, uma extrema reação alérgica que pode levar à morte, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

Na maioria dos casos, no entanto, os sintomas não são graves após a picada, segundo um representante do ministério.

Fonte e imagem: Japan Times, Kyodo