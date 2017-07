Centro do consumidor alerta sobre planta tailandesa que ‘ajuda’ no crescimento dos seios

Muitas mulheres que esperam ter seios maiores vêm sofrendo com irregularidades menstruais e outras desordens após consumirem suplementos que contêm o extrato da planta Pueraria mirifica (プエラリア・ミリフィカ), anunciou o quasi-governamental Centro Nacional de Defesa do Consumidor (NCAC na sigla em inglês).

A Pueraria mirifica, proibida de produtos alimentícios na União Europeia e Coreia do Sul, é uma espécie de planta da família da ervilha que é nativa da Tailândia e sua raiz contém ingredientes que têm os mesmos efeitos de um hormônio feminino.

Ela é divulgada como sendo eficaz para aumentar a área dos seios, e suplementos de beleza que contêm o pó da planta e outros ingredientes estão sendo comercializados nos últimos anos sendo a maioria, tipicamente, através de pedido por correio.

“Muitas mulheres estão sofrendo danos”, disse um representante do NCAC no dia 13 de julho. “Pense 2 vezes antes de consumir suplementos similares”.

Os centros de consultas do consumidor e outros estabelecimentos em todo o Japão receberam 209 queixas, desde o ano fiscal de 2012, sobre danos à saúde causados por suplementos de Pueraria mirifica. Algumas consumidoras reclamaram sobre problemas digestivos e na pele, incluindo dores no estômago e erupções cutâneas, enquanto outras se queixaram de irregularidade menstrual e sangramento anormal.

Consumidoras com faixa etária de 20 anos foram a maior fatia de reclamações, ou cerca de 30 por cento.

De acordo com a reportagem do jornal Asahi, pouquíssimos relatos científicos estão disponíveis sobre a segurança e eficácia do consumo de Pueraria mirifica para deixar os seios maiores e outros propósitos, segundo o representante do NCAC.

O NCAC comprou 12 produtos de marca que contêm a Pueraria mirifica e os estudaram em tubos de testes, por meio dos quais descobriram que eles têm o mesmo efeito do hormônio feminino.

O uso da Pueraria mirifica em produtos alimentícios não é controlado no Japão, mas usar a planta em comestíveis ou vendê-la como comida é proibido na Coreia do Sul e na União Europeia.

Fonte: Asahi Imagem: NNN, Pinset Beauty, Bank Image