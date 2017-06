Venda de alguns remédios para tosse e gripe será proibida

Codeína é uma substância amplamente utilizada em remédios para tosse. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW), existem aproximadamente 600 tipos de remédios de farmácia que utilizam essa substância, e cerca de 65 tipos de remédios ministrados diretamente por médicos.

Em abril deste ano, alguns médicos proibiram a administração do medicamento para crianças menores de 12 anos nos EUA devido aos efeitos colaterais como insuficiência respiratória e outros. Por causa disso, o MHLW vinha discutindo com especialistas a utilização do remédio.

Segundo o ministério, foram registrados pelo menos 24 casos de pessoas que apresentaram sintomas semelhantes nestes últimos 7 anos.

Mesmo que o número de incidência de efeitos colaterais seja mínimo, especialistas do próprio ministério aconselharam a proibição da dosagem em crianças. “Há a possibilidade da incidência de efeitos colaterais graves como insuficiência respiratória principalmente em crianças”, argumentaram os especialistas.

Devido a isso, o MHLW decidiu proibir a administração do medicamento para crianças menores de 12 anos. O ministério estipulou o prazo-limite para a medida ser adotada para 2019, daqui a 2 anos. O MHLW já começou a alertar profissionais e outros da área médica através das empresas farmacêuticas.

Takashi Igarashi, diretor do Centro Nacional para Saúde Pediátrica e Desenvolvimento, comentou: “Os casos de efeitos colaterais graves causados por remédios com codeína são relativamente escassos, mas com base na reação norte-americana, decidimos proibir o uso para menores de 12 anos meramente como medida preventiva. ”

Conheça um caso de sequelas gravíssimas

Será citado o caso de uma criança que, após de ter tomado a codeína, apresentou insuficiência respiratória e uma sequela gravíssima.

Há alguns anos, uma criança com menos de 6 anos, residente na região de Chubu, tomou um remédio para gripe que a família comprou numa farmácia, visto que o filho estava com tosse.

Horas depois, o rosto da criança ficou avermelhado e ela apresentou febre de 42ºC. Depois disso, a criança apresentou problemas respiratórios e os médicos realizaram uma incisão na traqueia, colocando um dispositivo para ajudar na respiração. Devido a isso, a criança perdeu a sensibilidade nas cordas vocais e ficou impossibilitada de falar.

O hospital onde a criança foi internada diagnosticou a causa como sintomas de intoxicação por codeína. O pai da criança disse: “Nunca imaginei que um remédio de farmácia podia causar um problema que poderia custar uma vida. Não conseguirei mais ouvir os risos e choros de meu filho. Desejo que o país faça alguma coisa para ninguém passar por isso. ”

Como conferir se a codeína está inclusa no remédio?

Além dos remédios para tosse, a codeína é utilizada na produção de “medicamentos gerais para gripe” (Sougou Kanbou-yaku – 総合感冒薬).

Para saber se o remédio com codeína comprado em farmácias possui realmente a substância, basta olhar os lados do produto ou a coluna dos “componentes” nos documentos anexos.

Dependendo do produto, está escrito “fosfato de codeína (Codeine Rinsan’en – コデインリン酸塩) ”, “fosfato de codeína (Rinsan Codeine – リン酸コデイン) ”, “fosfato de di-hidrocodeína (Dihydrocodeine Rinsan’en – ジヒドロコデインリン酸塩) ” e outros.

Resumidamente, procure saber se o remédio contém qualquer substância que tenha “コデイン”.

