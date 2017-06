Trabalhadores em Ibaraki foram contaminados com até 22.000 becquerels de plutônio nos pulmões

Um acidente que ocorreu em uma instalação de pesquisa deixou 5 trabalhadores expostos a substâncias radioativas. Nos pulmões de um deles foram detectados 22.000 bequeréis de contaminantes radioativos.

Os trabalhadores estavam inspecionando contêineres de armazenamento de combustível na terça-feira (6) no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Oarai da Agência de Energia Atômica localizada na província de Ibaraki.

Uma bolsa dentro do contêiner rasgou, espirrando seu conteúdo composto por plutônio em pó, urânio e outro material. As substâncias contaminaram as roupas e luvas de proteção dos trabalhadores.

Na quarta-feira (7), a agência fez a verificação dos trabalhadores com o uso de um aparelho que mede a radiação emitida do corpo.

A leitura mais alta que eles detectaram foi de 22.000 bequeréis de plutônio-239 nos pulmões de um trabalhador. Um representante da agência explicou que o número equivale a 12 sieverts de exposição interna ao longo de 50 anos e não descartou futuros problemas de saúde para o homem, com faixa etária de 50, que estava mais perto da bolsa quando ela rasgou.

O escritório do trabalho disse que o homem excedeu o limite anual de exposição à radiação de 0.1 sievert em 5 anos estabelecido para aqueles que manipulam materiais radioativos. O plutônio é conhecido por emitir raios alfa por um longo período, causando danos aos órgãos e tecidos. Se depositado nos pulmões, aumenta-se o risco de desenvolver câncer.

Os trabalhadores receberam tratamento médico para expelir as substâncias radioativas e então transferidos para o Instituto Nacional de Ciências Radiológicas na cidade de Chiba para futuras verificações.

Segundo a agência, o vazamento não afetou o ambiente no lado de fora do centro de pesquisa. O nível exato da exposição dos outros 4 trabalhadores continua desconhecido.

A Autoridade Reguladora Nuclear examinará as medidas de segurança da agência após ela fornecer um relatório sobre a causa do acidente.

Fonte: NHK, Mainichi Imagem: ANN