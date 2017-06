Ministério estuda criação de sistema para eliminar fraldas através do esgoto

O Ministério da Terra planeja estudar a construção de um sistema que permitirá às pessoas eliminarem fraldas descartáveis usadas através do sistema de esgoto, em uma tentativa de ajudar a aliviar um dos incômodos do descarte das fraldas das crianças e idosos.

O sistema será baseado em máquinas de eliminação de lixo que esmagam restos de alimentos em partes menores para que elas possam seguir pelo esgoto, disseram autoridades na terça-feira (13).

O ministério pretende conduzir testes de demonstração dentro de 5 anos ao desenvolver máquinas específicas para eliminação de resíduos em colaboração com o setor privado.

Essa ideia de eliminação de fraldas, que foi proposta em um relatório de dezembro passado por um grupo de estudo, discutiu sobre sistemas de habitação e de esgoto para o futuro a partir da perspectiva das mulheres.

Segundo o relatório, se tal sistema for criado, problemas que ocorrem quando fraldas usadas são mantidas em casa até o dia de coleta de lixo poderiam ser solucionados.

Além disso, aqueles que cuidam de idosos não precisariam levar tal lixo a pontos de coleta, de acordo com o relatório. Ao remover uma das tarefas árduas enfrentadas por cuidadores, o sistema proposto pode permitir que mais idosos possam ser cuidados em suas próprias casas.

O sistema

Sob o plano preliminar, fraldas usadas seriam colocadas em uma espécie de saída instalada próxima aos vasos sanitários, trituradas por máquinas de eliminação de resíduos e expelidas no sistema de esgoto.

O ministério planeja estabelecer um painel de especialistas até o final de março do próximo ano e estudar detalhes específico para tal sistema.

O desenvolvimento de fraldas fabricadas com materiais que podem ser facilmente manejados por máquinas de eliminação de resíduos e sistema de esgoto também será discutido em colaboração com empresas, segundo autoridades.

Possíveis impactos no sistema de esgoto, assim como prevenir que as pessoas obstruam encanamentos com as atuais fraldas disponíveis no mercado também serão considerados, disse o ministério.

Fonte: Jiji/Japan Times Imagem: Bank Image