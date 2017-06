Lojas de departamento expandem ainda mais espaços para cosméticos

Lojas de departamento e grandes complexos comerciais na central de Tóquio estão em uma árdua corrida para expandir espaço dedicados aos cosméticos.

Enquanto as vendas de comestíveis nos “depachika”, ou subterrâneos de lojas de departamentos, e itens do vestuário estão diminuindo, o de cosméticos é um dos poucos setores que estão desfrutando de forte demanda.

Para atrair clientes, operadoras de lojas de departamento e complexos comerciais estão intensificando os esforços para criar espaços de cosméticos repletos de originalidade.

Serviços diversos

A grande operadora de lojas de departamento, a Takashimaya Co. inaugurou em abril uma loja duty-free no 11º andar de sua Takashimaya Times Square em Shinjuku, com cerca de 40% de seu espaço total de vendas alocado para cosméticos.

No espaço são oferecidas avaliações de pele e pode-se aprender a como usar os cosméticos de forma efetiva. Essas são algumas das apostas para atrair mais clientes.

No 1º subsolo do Ginza Six, um complexo comercial que foi inaugurado em Ginza no dia11 de abril, as lojas, ou cerca de um terço de todo o comércio de cosméticos no andar, contam com salas privadas onde os clientes podem receber serviços de maquiagem e tratamentos de beleza.

Aumento de atividades promocionais para atrair visitantes estrangeiros

Ao dar destaque a serviços com base em experiências, a operadora Ginza Six espera que as vendas a visitantes estrangeiros contem por pelo menos 25% das vendas totais no andar.

A Maiso Decorte, uma das lojas no primeiro andar do Ginza Six, oferece um plano de tratamento de beleza de 3 horas que custa 108.000 ienes.

Enquanto a maioria das clientes sejam japonesas, a loja tem a intenção de aumentar suas atividades promocionais para estrangeiras.

Em Ginza, no final de junho, a operadora de loja de variedades Loft Co., administrada pela gigante varejista Seven & Holdings Co., abrirá uma nova loja com espaço onde as clientes poderão experimentar cosméticos antes de seus lançamentos.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image