Japão luta contra infertilidade em tratamentos de câncer

Todos os anos são registrados aproximadamente 20.000 pacientes com idade inferior a 40 anos com câncer no território japonês. Contudo, durante o processo do tratamento do câncer, há a possibilidade de os pacientes perderem a fertilidade devido aos danos nos testículos e ovários.

Segundo a comunidade científica dos EUA, aproximadamente 70% dos pacientes perdem a capacidade de terem filhos após o tratamento.

A Sociedade Japonesa da Oncologia Clínica (JSCO) criou o primeiro livro de orientações sobre diretrizes voltadas para médicos na prevenção de casos de infertilidade após o tratamento.

O livro de orientações com cerca de 180 páginas tem como prioridade máxima o tratamento do câncer. Neste livro, estão reunidas algumas orientações aos médicos como: informar ao paciente sobre o risco de infertilidade após o tratamento, tratamentos médicos que consideram os impactos nas funções reprodutivas e, caso o paciente precisar, apresentar clínicas especializadas em medicina reprodutiva na medida do possível.

Além disso, nos casos de câncer de mama, o livro aconselha atrasar em no máximo 12 horas o início da terapia com agentes anticancerígenos após a cirurgia de remoção e, durante esse período, retirar óvulos do ovário, congelá-los e guardá-los. Em relação ao câncer cervical, quando o tumor tiver menos de 2cm e parar no início do útero, não é aconselhável remover todo o útero, assim ainda restará a possibilidade de a paciente engravidar mesmo após o tratamento. O livro reúne outras orientações gerais e procedimentos específicos para cada caso.

Daisuke Aoki, professor da Universidade de Keio e diretor da JSCO, explicou: “Os métodos de tratamento estão evoluindo e a taxa de sobrevivência dos pacientes com câncer está aumentando. Em meio a isso, estudar métodos de preservar a fertilidade do paciente após o tratamento tornou-se uma assunto importante, e espero que este livro de orientações seja amplamente compartilhado.”

Está prevista venda deste livro de orientações em livrarias de todo o Japão a partir do final do ano que vem.

Fonte: NHK News