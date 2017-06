“Crise da demência” poderá ficar ainda pior no Japão

O Japão está enfrentando um agravamento na crise da saúde onde mais de sua população idosa poderá ser diagnosticada com demência nos próximos anos.

A agência de notícias AFP divulgou que, até 2025, cerca de 7,3 milhões de japoneses, ou 20% dos idosos com mais de 65 anos, vão sofrer de demência, com base em números do Ministério da Saúde.

O atual número de pessoas com a doença é estimado em pelo menos 4,6 milhões em todo o país e 44 milhões globalmente.

De acordo com a Associação do Alzheimer, “a demência é um termo geral para um declínio na habilidade mental, severa o suficiente para interferir na vida diária. A perda de memória é um exemplo”.

O grupo salienta que o “Alzheimer” é o tipo mais comum de demência”.

Enquanto o problema afeta as pessoas no mundo todo, o Japão vem sendo atingindo principalmente devido a sua alta proporção de idosos em sua população – estimativa de mais de vinte e cinco por cento – e níveis relativamente baixos de fundos governamentais para ajudar a fornecer cuidados. Como resultado, o país enfrentou vários desafios incluindo um aumento no número de casos de abuso contra idosos e desaparecimento de milhares de pessoas com demência, salienta o The Guardian.

O setor privado, no entanto, vem respondendo à crise ao desenvolver produtos voltados para ajudar aqueles que sofrem de demência e suas famílias.

Uma empresa chamada FBH Japan exibiu recentemente uma cama de segurança e cadeira de rodas para tais pacientes, e uma empresa de segurança distribuiu um pequeno localizador que os idosos podem carregar para que quem cuida deles possam rastrear seus paradeiros.

