Cerca de 70% das pessoas são a favor da proibição de máquinas de venda de cigarro

De acordo com a reportagem do Mainichi, 68.3% dos adultos no Japão têm a opinião de que as máquinas de venda de cigarro deveriam ser banidas, de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pelo Centro Nacional de Câncer do Japão (NCC) divulgados em 31 de maio, o Dia Mundial sem Tabaco da Organização Mundial da Saúde.

A pesquisa online foi conduzida em maio e recebeu respostas de 2.000 pessoas. As respostas foram ponderadas para refletir a proporção do mundo real de fumantes versus não fumantes na sociedade japonesa.

“As máquinas de venda de cigarros têm o mesmo efeito de uma propaganda”, disse Tomoyasu Hirano, pesquisador do NCC. “Gostaríamos de ver as medidas anti-fumo sendo colocadas em prática”.

Fonte: Mainichi imagem: Wikimedia