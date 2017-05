Vegan Gourmet Festival em Nagoia neste domingo

O festival vegano e vegetariano aponta e mostra um estilo de vida saudável. Desde o ioga, passando a vestuários e tendências, o ponto alto é gourmet. O festival mostra que a comida vegana também é deliciosa. E este é o ponto alto do festival que reúne expositores especialistas no assunto, oferecendo o melhor do vegetariano e vegano.

A cada ano, o número de visitantes aumenta, mostrando que as pessoas, independente da nacionalidade, estão cada vez mais antenadas à qualidade dos alimentos.

O maior evento ao ar livre e gratuito é o Yoga Life. Centenas de pessoas usam os gramados do parque para a prática do ioga. Basta levar seu tapete e ir com uma roupa confortável.

O Vegan Gourmet Festival acontece 2 vezes ao ano, em Tóquio, Nagoia e Quioto, na primavera e no outono. As iguarias vão dos cereais, passando pelos pães, sanduíches, pizzas, tortas, cafés orgânicos, bebidas, sorvetes e outras.

Também há barracas de vestuário e explicações sobre estilos de vida. Vale a pena conferir.

Informações sobre o evento

Fonte e fotos: divulgação