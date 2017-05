Saiba sobre o selo nos produtos alimentícios voltados para a saúde

A Agência Nacional dos Assuntos do Consumidor já tem uma lista de mais de mil produtos alimentícios industrializados com as marcas que identificam que tipo de manutenção ou ação têm sobre a saúde. Até 2.015 era comum ver apenas os selos 栄養機能食品 (eiyo kino shokuhin), o que significa alimento funcional para nutrição. Esse selo ainda é visto, especialmente em suplementos. Esses produtos não podem induzir o consumidor a comprar por conta das “curas”, já que não são considerados medicamentosos. Portanto, no verso da embalagem devem constar a composição de cada um. Por exemplo, quais são os minerais ou vitaminas contidas nele. O fabricante deve indicar a quantidade a ser ingerida e apenas descrever os benefícios. Por exemplo, se for cálcio, que ele é benéfico para a saúde dos ossos e dentes. Nada mais. Se você lê japonês pode clicar aqui.

Selo tokuho, o que é isso?

Desde abril de 2.015, foram criados outros selos para designarem que se tratam de produtos alimentícios especificados para a manutenção da saúde, chamados popularmente de トクホ (tokuho) ou 特定保健用食品 (tokutei hokenyou shokuhin), além de outros para indicar produtos específicos para a maternidade, alimentação hospitalar e outros, que não são alvos desta matéria.

Para a obtenção do selo tokuho, o fabricante precisa enviar um protocolo detalhado para a Agência informando todos os princípios ativos e o impacto ou benefício dos mesmos na manutenção da saúde do consumidor.

Selo até na Coca-Cola ou na Pepsi?

Sim, até mesmo bebidas como a Coca-Cola e Pepsi obtiveram esse selo. Assim como a Coca-Cola Plus, chás e cafés diversos, bebidas lácteas, gelatinosas, cup noodles, sucos, chicletes e muitos outros se comprometem com o consumidor de que algum benefício ele oferece.

Para identificar quais são esses produtos industrializados o selo é de um boneco de braços abertos (veja na imagem). O fabricante deve descrever qual é o benefício que seu produto pode promover. Por exemplo, um determinado chá oolong promete ter mais polifenol (70 mg) e que ajuda na não absorção da gordura. Um outro chá, verde, tem no rótulo a frase “facilita o consumo da gordura”. Um outro chá descreve “para quem se preocupa com a taxa de glicemia após a refeição”.

Enfim, cada um desses produtos indica o princípio ativo e o seu benefício. Para compreender cada um deles há duas formas: saber ler japonês ou usar o Google Tradutor, tirando foto da frase para ser traduzida.

Atenção em relação aos produtos com o selo

Esta matéria não tem como objetivo estimular os leitores à compra desses produtos. A intenção é de explicar que produtos são esses por conta de um leitor que enviou esse pedido para a redação.

Dessa forma, a matéria é apenas esclarecedora e a decisão de compra ou não vai depender do que você pensa sobre o assunto.

Selo: explicação oficial

De acordo com a Agência Nacional dos Assuntos do Consumidor, “o Tokutei Hokenyou Shokuhin é um alimento que identifica o que se pode esperar com o propósito voltado para algum aspecto da saúde em particular. Contém princípios ativos funcionais para a manutenção da saúde (componentes envolvidos) que afetam as funções fisiológicas do corpo. Ao contrário de outros chamados de suplementos, o efeito na saúde foi cientificamente investigado em pesquisas com seres humanos usando o produto alimentício, o qual tem definido qual é a ingestão adequada. Além disso, a eficácia e segurança foram revisadas pelo país, para cada produto individualmente. Para ajudá-lo a compreender a diferença entre um produto alimentício especificado para a manutenção da saúde e outros chamados simplesmente de produtos alimentícios, apresentamos aqueles cujos fabricantes forneceram informações sobre a eficácia e com base científica, além das informações de segurança”, descreve na sua página web.

A informação da Agência é de que até 20 de outubro de 2.016 tem 1.253 produtos que receberam o selo. A instituição alerta que esses produtos alimentícios foram concebidos para aqueles que se preocupam com a saúde, observando que eles não promovem cura ou realizam processo de tratamento de doenças.

Esses produtos devem descrever no rótulo quais são os tipos de benefícios para a manutenção da saúde, como exemplo:

Recomendado para quem tem pressão alta

Recomendado para quem tem colesterol alto

Para quem se preocupa com o índice de glicemia

Dificulta a formação de cáries

Dificulta a formação de gordura no corpo

Para quem se preocupa com a saúde dos ossos

Ajuda a absorver os minerais no corpo

Fontes: HFNet e AAC Imagens ilustrativas