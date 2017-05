Criança de 1 ano é a paciente mais jovem a receber transplante de pulmão no Japão

Uma menina de 1 ano de idade tornou-se a paciente mais jovem no Japão a receber um transplante de pulmão, na quinta-feira (11), de acordo com um hospital na província de Okayama, oeste do Japão, onde a cirurgia foi realizada.

Segundo a reportagem do Japan Today, a menina sofria de hipertensão pulmonar, ou pressão alta nos pulmões, afetando principalmente os vasos sanguíneos que os abastecem. Se as artérias e capilares pulmonares forem muitos estreitos ou ficarem bloqueados, isso pode eventualmente fazer com que o músculo do coração enfraqueça e falhe.

O Hospital da Universidade de Okayama disse que a menina desenvolveu dificuldades respiratórias logo após o nascimento e vinha respirando com ajuda de aparelhos na unidade intensiva de tratamento desde então.

Como sua condição não melhorou apesar do tratamento, ela foi registrada junto a um grupo de coordenação de transplante em fevereiro para receber órgãos.

A Rede de Transplante de Órgãos do Japão disse que o doador era um menino com menos de 6 anos de idade que teve a morte cerebral declarada na quarta-feira em um hospital na província de Hiroshima. Ele sofria de uma hemorragia cerebelar e sua família concordou em doar seus órgãos.

No Japão os órgãos podem ser doados de pessoas que têm morte cerebral, independentemente de suas idades, com o consentimento da família, a menos que a pessoa tenha expressado o desejo de não doá-los, com base na revisada lei de transplante de órgãos que entrou em vigor no ano de 2010.

No entanto, critérios de morte cerebral mais rigorosos são aplicados a crianças com menos de 6 anos de idade porque acredita-se que seus cérebros têm forte habilidade para se recuperar.

