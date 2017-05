Calendário de lixo e recicláveis de todo o Japão

Quando optamos em viver no Japão, nos deparamos com uma cultura totalmente diferente de outros países. O idioma e várias regras de educação e convivência devem ser respeitadas.

E uma dessas regras é de suma importância: a separação e reciclagem do lixo doméstico. E quando nos mudamos de cidade e bairro sempre ficamos perdidos e as vezes sem onde conseguir obter essas informações.

E para que você saiba os dias no seu bairro de lixo descartável e reciclados existe na internet um site onde você poderá consultar e tirar suas dúvidas. Nesse site você primeiro escolhe a sua região, depois cidade e por fim bairro.

Assim os estrangeiros residentes no Japão poderão consultar os dias que são realizadas as coletas. O site está em japonês, mas quem tem dificuldade na leitura de kanjis pode usar o Google tradutor no Google Chrome para ver o site em letras romanas.

Link para acessar o site: Clique aqui

Veja um passo acessar o site, e como usar o Google Chrome, para facilitar a leitura em celulares.