Aumentam os casos de sarampo no Japão

O número de pessoas que contraiu sarampo (はしか hashika) aumentou de forma acentuada nos primeiros 3 meses e meio deste ano, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde Trabalho e Bem-Estar.

O ministério e o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID) pedem às pessoas que fiquem em alerta contra uma epidemia, visto que o feriado prolongado de Golden Week está em curso.

O NIID confirmou que havia 139 pacientes com sarampo entre janeiro e 16 de abril de 2017, em comparação a 159 casos em todo o ano passado. Pacientes com faixa etária de 20 e 30 anos contaram por 30% do total.

O maior número de casos de sarampo foi registrado nas províncias de Yamagata (50), Mie (20), Tóquio (16) e Hiroshima (11). Acredita-se que vinte e um pacientes foram infectados pelo sarampo no exterior, a maioria em países do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia.

Dez dias após serem infectados, os pacientes apresentam sintomas como febre alta, tosse e coriza e posteriormente aparecem erupções cutâneas.

Um homem de Yamagata apresentou sintomas de sarampo em março, após voltar da Indonésia, e a doença posteriormente se espalhou por toda a província.

Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe. Se os pacientes levam muito tempo para passar por tratamento, a doença pode se espalhar”, disse um agente do ministério da saúde.

O ministério também recomenda às pessoas em viagem ao exterior que tomem a vacina contra sarampo.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK