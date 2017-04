Tóquio: faltam vagas em instituições para idosos com distúrbios mentais

O governo de Tóquio realiza a cada 3 anos um levantamento sobre o número de idosos que aguardam por uma vaga numa casa de repouso com atendimento especializado.

O resultado do levantamento realizado com data até abril/2016 foi divulgado na manhã de quinta-feira (5), totalizando cerca de 37 mil idosos na espera por uma vaga em alguma das instituições para pessoas com algum tipo de distúrbio mental.

Comparado ao levantamento anterior, houve uma baixa de 30% no número de idosos.

De acordo com o governo de Tóquio, os idosos que necessitam de mais assistência têm preferência para a entrada nas instituições. Sendo que o critério para admissão foi elevado para os idosos avaliados acima de “youkaigo 3 – cuidados contínuos”.

Cerca de 12% desses idosos que aguardam por uma vaga nessa instituições de cuidados especiais moram sozinhos e poucos deles têm familiares residindo nas proximidades.

Fonte: NHK News