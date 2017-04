Tóquio está melhorando atendimento a estrangeiros nos hospitais

Como o Japão está realizando medidas para aumentar o número de turistas estrangeiros, o governo metropolitano de Tóquio está intensificando os esforços para tornar seus hospitais mais amigáveis aos estrangeiros através do uso de sistemas de suporte a idiomas, ao melhorar a disposição para tais pacientes e a publicação de folhetos multilíngues com informações.

Liderando o esforço está o Hiroo Hospital no distrito de Shibuya que em março obteve o Credenciamento de Serviços Médicos do Japão para Pacientes Internacionais (JMIP sigla em inglês). A unidade se tornou o primeiro hospital metropolitano e o 21º no país a ser certificado como ideal para lidar com pacientes de outros países.

O plano é para que os 7 hospitais restantes operados por Tóquio obtenham a mesma certificação até o final de 2019.

O Hospital Hiroo, onde a porcentagem de pacientes estrangeiros é a maior entre os hospitais metropolitanos, a 5%, introduziu várias medidas em sua qualificação para o JMIP.

Intérpretes de inglês e chinês com conhecimento médico estão disponíveis no hospital durante o período diurno. Contudo, eles não estão facilmente disponíveis à noite,aos finais de semana e feriados, então, o hospital introduziu em novembro um sistema de tradução digital que usa tablets.

O governo de Tóquio quer usar o hospital Hiroo como modelo para introduzir esforços similares em outros hospitais metropolitanos, visando que todos obtenham o JMIP até o final do ano 2019.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image