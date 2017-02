Nori foi a causa de intoxicação alimentar em Tóquio

Durante a segunda metade de fevereiro, a capital Tóquio registrou cerca de 1.000 casos de professores e estudantes de 7 escolas do ensino fundamental I com dores de cabeça e dores abdominais na cidade de Tachikawa.

A partir do fato das 7 escolas terem o mesmo cardápio de refeições, a prefeitura afirmou que se tratava de um caso de intoxicação alimentar em massa devido à refeições do menu escolar e prosseguiu com as investigações.

Foi apurado que em relação ao “Nori picado” que foi utilizado na refeição de “Oyakodon” fornecida no dia 16 de fevereiro, descobriu-se norovírus dentro das embalagens lacradas do mesmo produto que estavam estocadas com o fornecedor. O vírus que infectou os pacientes era o mesmo encontrado nas embalagens.

Devido a isso, Tóquio especificou que o motivo da intoxicação alimentar era o “Nori picado” e notificou a cidade de Osaka (província homônima), que tem a jurisdição sobre o produto.

Este “Nori picado” é fabricado e vendido pela “Tokai-ya”, com sede em Miyakojima, na cidade de Osaka, e é amplamente utilizado em refeitórios e centros de alimentação. A Tokai-ya está realizando o recall voluntário dos produtos enquanto a capital Tóquio está alertando os cidadãos.

Ademais, segundo representantes da cidade, no fim de janeiro, na cidade de Gobo (Wakayama), foram registrados casos de intoxicação alimentar em escolas de ensino fundamental I e II cujo motivo seria as refeições escolares. Fora este, entre os dias 23 e 27 de fevereiro, na cidade de Kodaira (Tóquio), cerca de 90 funcionários e crianças de escola reportaram sintomas de diarreia e vômito. A capital Tóquio acredita que o motivo seja o mesmo “Nori picado” e está investigando a ligação entre os casos.

Após receber orientações da prefeitura da cidade de Osaka, no dia 28 de fevereiro, a Tokai-ya começou a recolher as embalagens de 100g de Nori picado fabricado entre os dias 10 de dezembro de 2016 e 27 de fevereiro de 2017.

A Tokai-ya comentou: “Pedimos nossas sinceras desculpas por ter causado incômodos aos clientes. Iremos dar o nosso máximo para recolher o produto (o mais rápido possível)”.

Fonte: NHK News