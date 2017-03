Mais uma província no Japão oferece serviço especial de táxis para gestantes

Nos últimos 6 anos ou mais, mulheres grávidas em Tóquio podiam fazer o pré-registro junto às empresas de táxi mais populares da cidade para receber serviços especiais relacionados à maternidade. Os serviços ajudam a transportar gestantes até os hospitais e também colocam essas mulheres no topo da lista para situações urgentes.

A empresa líder de táxi em Tóquio, a Nihon Kotsu Co., iniciou o serviço em 2012, contratando especialistas na área para educar os motoristas sobre parto e como acompanhar uma grávida a caminho do hospital. O serviço provou ser tão popular que mais de 20.000 novos registros foram recebidos no ano após ser introduzido, e agora outras empresas também estão atendendo as gestantes.

Agora, as gestantes na cidade de Morioka (Iwate) também poderão usufruir de alguma tranquilidade com o novo serviço de maternidade “Sankyu”, oferecido pela empresa de táxi local Furusato Kotsu. Segundo a matéria do Rocket News, enquanto “sankyu” seja similar a “thank you”, a expressão também combina as palavras em japonês para parto (san) e salvar, ajudar, resgatar (kyu) que expressa o desejo da empresa em ajudar as grávidas de Iwate durante o dia mais importante de suas vidas.



Os táxis Sankyu foram introduzidos em dezembro passado e 60 pessoas já se registraram para usar o serviço, que ajuda as mulheres levando-as para consultas pré-natais, assim como a seus hospitais pré-registrados no momento do parto em qualquer horário do dia ou da noite.

Assim como as outras empresas que oferecem os mesmos serviços em Tóquio, os motoristas de táxis da maternidade da Furusato Kotsu também receberam instruções as quais permitem a eles acompanharem as futuras mamães até o hospital, e todos os veículos dispõem toalhas e forros impermeáveis no caso da bolsa do líquido amniótico estourar enquanto a gestante estiver a bordo.

Além de oferecer alguma tranquilidade para as gestantes, o conceito do táxi da maternidade também, de alguma forma, livra os serviços de ambulâncias para emergências médicas urgentes, o que ajuda a melhorar a eficiência de tais veículos no Japão. Dada a imensa popularidade do serviço, pode ser que brevemente os táxis da maternidade passem a circular em mais províncias no país.

Para mais informações sobre o Sankyu Taxi (サンキュータクシー) na província de Iwate (tarifas, como se registrar e outros) : Furusato Kotsu (em japonês)

Fonte: Rocket News Imagem: Bank Image