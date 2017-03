Mais doadores de pele são necessários para salvar vítimas de queimaduras graves

O banco de pele do Japão enfrenta uma crítica escassez de doadores de pele usada no enxerto cutâneo em pacientes que sofreram queimaduras graves.

Hospitais e outras instituições envolvidas em enxertos de pele estão seriamente preocupados com a situação e vêm realizando esforços para elevar a consciência pública, tendo como objetivo aumentar as doações de pele, que é colhida do corpo do doador após a morte.

O enxerto de pele proporciona cobertura temporária aos pacientes que sofrem de queimaduras severas, protegendo contra infecções e permitindo que o tecido inferior se restaure.

Se a pele morta de pacientes com queimaduras severas não forem substituídas, isso pode fazer com que a infecção bacteriana se espalhe por todo o corpo, fazendo com que o fluido corporal evapore, o que pode resultar na morte do paciente devido à rápida queda na pressão arterial, envenenamento do sangue ou falha múltipla dos órgãos.

Algumas semanas após o enxerto cutâneo, o tecido do doador é rejeitado pelo sistema imune de quem recebe, a um ponto que o enxerto de pele precisa ser substituído por um auto-enxerto, ou pele saudável retirada do próprio corpo do paciente.

Somente um caso de doação de pele foi reportado em 2016

Nos últimos anos, o número de doadores de pele diminuiu substancialmente. Somente um caso de doação de pele foi reportado em 2016, comparado a um total anual de 20 a 40 doações entre 2007 e 2012, antes de ter caído para menos de 20 em 2013 e 2014 e diminuído para 5 em 2015.

A organização nacional, que coleta a pele de doadores e as preserva congeladas, foi estabilizada em 2004. Ela tem 82 instituições-membro desde abril de 2016.

De acordo com a rede, a pele pode ser doada assim como outros órgãos (coração, fígado, olhos, etc), mas a consciência pública sobre doações de pele continua baixa.

“Embora a pele artificial de hoje ser de alta qualidade, ela ainda não é tão funcional como a pele humana”, disse Hiroto Ikeda, professor associado na medicina de emergência na Universidade de Teikyo.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image