Mais de 20 hospitais no Japão são selecionados como “amigáveis” aos estrangeiros

Um total de 28 hospitais no Japão foram registrados em uma lista de instituições médicas que têm suporte do governo recomendado para visitantes estrangeiros, devido ao esforço da administração do primeiro-ministro Shinzo Abe que está focada em promover os serviços médicos avançados da nação, disse no dia 20 de fevereiro a organização que compilou a lista.

A Medical Excellence Japan, uma entidade que tem apoio do governo e que promove a exportação de serviços médicos e equipamentos do Japão, selecionou os 28 hospitais, a maioria em Tóquio, com base em critérios como suas experiências passadas no atendimento a estrangeiros.

A entidade também criou um site em inglês para estrangeiros que buscam hospitais para suas necessidades, além de informações de como obter visto para vir ao Japão e arranjar um intérprete.

O governo japonês pretende aumentar o número de estrangeiros que vêm ao Japão em busca de tratamento médico como uma maneira de ajudar a estimular negócios relacionados, assim como a exportação de sistemas de cuidados médicos avançados.

Dentre os 28, estão o University of Tokyo Hospital (Tóquio), o Hokuto Hospital (Hokkaido), o Sendai Kousei Hospital (Miyagi), o Fukuoka Kinen Hospital (Fukuoka) e o Yonemori Hospital (Kagoshima).

A lista completa dos 28 hospitais está disponível no site Japan Hospital Search (veja aqui).

Fonte: Japan Times Imagem: Japan Times, Bank Image