Japão revisa medidas contra gripe aviária em meio a temores de possível pandemia

Funcionários do governo japonês e cientistas estão buscando atualizar medidas em preparação para qualquer pandemia de influenza entre os humanos, em meio a crescentes preocupações após uma propagação global da gripe aviária entre aves neste inverno.

Pesquisadores planejam revisar a estimativa do governo relacionada a danos que podem ser causados por uma possível pandemia de influenza, visto que ela foi elaborada há mais de 1 década e não reflete a recente situação médica da nação.

Para o inverno no Japão, a constatação da estirpe H5N6 do vírus altamente patogênico teve início em novembro passado entre aves, incluindo aquelas mantidas em fazendas em algumas áreas e, desde então, se espalhou pelo país.

Houve mais de 200 casos de infecções por gripe aviária confirmadas entre aves silvestres desde o início de fevereiro. Infecções em granjas levaram a abates em massa, realizados por autoridades locais.

De acordo com Yoshihiro Kawaoka professor de virologia do Instituto de Ciência Médica da Universidade de Tóquio, a realização de medidas imediatas em fazendas é importante porque, ao falhar, isso aumentaria o risco do vírus ganhar entrada nos corpos de outros animais ou humanos e se transformar em um tipo mais suscetível de causar uma pandemia.

Governos em todo o globo começaram a intensificar medidas após a estirpe H5N1 do vírus ter matado 6 pessoas em Hong Kong no ano de 1997.

O Japão criou seu primeiro plano de ação sobre medidas em 2005, com estimativa baseada em um modelo dos Estados Unidos de que até 640.000 pessoas poderiam morrer da doença. Em linha com o plano de ação, o Japão estocou vacinas contra a estirpe H5N1 da gripe.

A estirpe H5N1 se tornou mais diversa com sua disseminação em vários locais, incluindo áreas extensas da Ásia e do Oriente Médio, o que significa que vacinas podem não ser eficazes o suficiente para algumas variedades.

Uma equipe liderada por Hiroshi Nishiura, professor de epidemiologia de doenças infecciosas na Universidade de Hokkaido, está planejando elaborar um cenário de danos atualizado levando em conta múltiplas condições, e com base em estimativas e análises feitas por especialistas em vários campos.

