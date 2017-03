Japão: mais de 5.800 pessoas podem estar contaminadas pelo HIV

Um grupo de pesquisas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão divulgou na quarta-feira (29) uma estimativa de que cerca de 5.800 pessoas podem ter se contaminado com o vírus HIV e ainda não se deram conta disso.

De acordo com os dados coletados de centros de saúde e instituições médicas de todo o país, até 2016 foram confirmados 22.971 casos entre os japoneses.

Cerca de 67% dos casos foram de relações sexuais entre parceiros do mesmo sexo. Já os casos entre parceiros de sexos opostos, houve um aumento de cerca de 20%.

“Meu trabalho era muito corrido, e não fazia exames periódicos, e só fui perceber quando já nem aguentava ficar em pé de tanto cansaço físico. E se demorasse para dar início ao tratamento, eu poderia ter morrido. E fico chocado só de pensar que eu posso ter contaminado outras pessoas nesse período” – relata um homem que descobriu ser soro positivo há 7 anos.

O ministério da saúde pretende intensificar o sistema de testes de HIV, para conscientizar os cidadãos da importância do diagnóstico prévio.

Centros de saúde (hokenjo) disponibilizam kits de autoexame, onde a própria pessoa pode coletar o material para o exame, podendo este ser enviado através do correio.

