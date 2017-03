Cientistas desenvolvem remédio para dermatite atópica

A dermatite atópica faz parte da realidade de milhões de pessoas no Japão (cerca de 10% da população). Em pesquisas recentes, cientistas e pesquisadores descobriram que a proteína “interleucina–31″ em excesso produz irritações na pele e é a principal causa da doença.

O professor Kenji Kabashima da Escola de Pós-Graduação em Medicina da Universidade de Quioto e outros pesquisadores da mesma universidade e de um grupo internacional formado por integrantes da Alemanha e EUA desenvolveram o remédio “Nemolizumab (CIM331)”, que suprime o avanço da proteína, e administraram o medicamentoem 200 pacientes de 5 países.

Após 3 meses de testes nos pacientes e estudos, os cientistas verificaram que o grupo de pacientes que receberam pouco do medicamento não tiveram melhoras em relação a outro grupo que não recebeu doses do remédio. Contudo, o grupo que recebeu doses significativas do remédio teve uma melhora de 60% nas irritações e coceira na pele, e não houve efeitos colaterais graves.

Anteriormente, existiam pomadas para controlar a eczema (inflamações na pele), mas não havia tratamentos que melhoravam fundamentalmente a coceira na pele. O grupo de pesquisas verificou efeitos positivos em muitos pacientes e pretendem fazer a realização prática do remédio em 2 anos.

O professor Kabashima disse: “Ao suprimir a coceira, (o paciente) pode dormir tranquilamente e sua qualidade de vida pode melhorar significativamente”, apontando os benefícios do remédio.

Veja mais:

Fonte: NHK News