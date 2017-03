Gripe aviária: milhares de frangos serão abatidos em província no Japão

Autoridades na província de Miyagi, nordeste do Japão, começaram a abater cerca de 200.000 frangos em uma granja após um vírus da gripe aviária ter sido detectado em aves mortas.

Um total de 96 frangos foram encontrados mortos entre terça e quinta em uma granja na cidade de Kurihara. Agentes da província dizem que testes genéticos de algumas das aves mortas isolaram o tipo do vírus H5.

Os agentes pediram pela cooperação das Forças de Autodefesa e começaram o processo de abate na manhã desta sexta-feira (24). O procedimento será concluído dentro de 3 dias.

A movimentação de frangos e ovos em 3 granjas dentro de um raio de 3km da instalação afetada também foi proibida. Outras duas granjas que estão localizadas fora do raio de 3km, mas dentro de 10km do local afetado também estão proibidas de movimentar frangos e ovos fora da área.

O governador de Miyagi, Yoshihiro Murai, disse que agentes da província vão trabalhar com o governo central, assim como com as Forças de Autodefesa, e fazer o máximo para trazer a situação sob controle rapidamente. Segundo ele, autoridades vão tentar bloquear a disseminação do vírus ao manter as pessoas longe das granjas afetadas.

De acordo com Murai, esta é a primeira vez que um surto de gripe aviária foi confirmado em uma granja em Miyagi. Ele salientou que autoridades vão realizar o abate como uma maneira de prevenir quaisquer problemas adicionais.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image