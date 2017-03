Dicas para amenizar os sintomas de Kafunsho

Além do Kafunsho, a tão famosa PM2.5 também está se espalhando pelo Japão devido ao agravamento da poluição. Confira alguns pontos e métodos de prevenção para amenizar os sintomas.

A alergia pode ser transmitida geneticamente

Como o Kafunsho ocorre?

O Kafunsho ocorre devido às reações antígeno-anticorpo contra os alérgenos (substâncias que causam alergia). Na maioria dos casos, o corpo identifica o inofensivo pólen como um tipo de alérgeno e tenta eliminá-lo do corpo, gerando o Kafunsho. Há casos em que a alergia é transmitida geneticamente.

Por que parece que muitos sofrem de Kafunsho o ano inteiro?

Porque o pólen está no ar o ano inteiro. Os causadores mais conhecidos do Kafunsho são os polens das árvores de “Sugi” (criptoméria japonesa) e “Hinoki” (cipreste japonesa), mas, com exceção desses, polens de outras árvores ficam no ar o todo o ano. É sensato pensar que todos estão vulneráveis ao pólen o ano inteiro.

É possível se curar do Kafunsho?

Não, mas é possível amenizar os sintomas. O Kafunsho afeta pessoas com constituição alérgica. É possível suavizar os sintomas do Kafunsho, mas é muito difícil curar a constituição alérgica.

O que fazer para diminuir o Kafunsho?

Afastando-se dos alérgenos. O método mais eficaz é bloquear fisicamente os polens que são alérgenos. Utilizar máscaras e óculos, além de bloquear o corpo dos alérgenos são medidas extremamente importantes. Além disso, utilizar maquiagens e outros produtos para bloquear a pele do pólen também são boas opções.

O que fazer antes da chegada do Kafunsho?

Aumente a imunidade e bloqueie seu corpo dos alérgenos. Caso sentir que a época de Kafunsho está chegando, cuide de sua pele. Aumente sua imunidade e previna seu corpo do pólen. Além disso, manter o equilíbrio intestinal ameniza os sintomas do Kafunsho.

Acabe com os vestígios de pólen

É eficaz bater o casaco para tirar o pólen no fim do dia?

Sim, é muito eficaz. Ao limpar o casaco no fim do dia, polens extremamente pequenos caem da roupa. É aconselhável tomar um banho logo que chegar na casa. Além disso, estender as roupas dentro de casa e utilizar filtros de ar são ótimas medidas para reduzir os vestígios de pólen.

Quais são os sintomas do Kafunsho?

Coceira nos olhos, coriza, irritações na pele, inflamações na garganta, cansaço físico, febre e outros. Anteriormente, coriza, coceira nos olhos, inflamações na garganta e até sintomas de mucosas eram muito comuns, contudo, recentemente, muitas pessoas estão apresentando sintomas de irritações na pele e coceiras, cansaço físico e febre ou sensação do corpo estar quente.

Como impedir o nariz ressecado por assoá-lo constantemente?

Mantenha a umidade do nariz com pomadas e óleos. Fortifique a membrana sebácea fraca com itens que protegem a pele, como vaselina e pomadas. Passe bastante óleo antes de dormir e hidrate a pele com creme toda manhã.

Uma dica de produto é o “d プログラム バームQQ 6g (d Program Balm QQ 6g)”, que fixa imediatamente nas camadas de células “danificadas”. Esta pomada cria uma barreira artificial em cima da pele e impede a evaporação da água enquanto mantém a pele hidratada e sensível.

Cuidados com as frágeis bochechas

O Kafunsho também causa coceiras nas bochechas?

As bochechas são muito sensíveis. É fácil ficarem machucadas. Comparando com a testa e o nariz, as bochechas possuem pouco sebo. Como as bochechas ficam facilmente expostas aos raios ultravioletas, podem ficar machucadas facilmente.

O que fazer quando a pele perto do nariz e dos olhos estiver ressecada?

Passar 1 a 2 gotas de óleo e creme. Quando a pele estiver ressecada e “descascando”, comece a hidratar a pele. Misture 1 a 2 gotas de óleo para pele em cremes faciais e passe nas partes mais secas.

Quais são os cuidados internos eficazes?

Cuide bem de seu funcionamento intestinal. Uma forma de amenizar os sintomas de kafunsho é manter o equilíbrio intestinal. Uma ótima forma é tomar suplementos alimentares à base de lactobacilos.

Bloqueie o Kafunsho

Quais são as máscaras mais indicadas?

As máscaras “tridimensionais” são muito recomendadas. Como elas não tocam diretamente o nariz, a maquiagem não se desfaz. Além disso, como a “cordinha” que se apoia na orelha é muito macia, mesmo que utilize por muitas horas, a orelha não fica doendo.

O que fazer quando não há máscaras?

Bloqueie completamente a pele com itens de proteção contra Kafunsho. Proteja seu corpo com pomadas e outros que protegem a pele dos raios ultravioletas. É importante impedir que o pólen grude na pele.

Bônus: Qual protetor solar utilizar?

Um protetor solar com fator 25 a 30 é recomendado. A quantidade e a força dos raios ultravioletas varia muito entre os meses de março e maio. É recomendável utilizar protetores solares com fator 25 a 30 nos dias em que for sair de casa.

