Japão: pelo menos 103 crianças morreram engasgadas com alimentos

De acordo com a reportagem do jornal Asahi, 103 crianças com idade abaixo de 15 anos morreram engasgadas com comida entre os anos de 2010 a 2014. Metade delas eram bebês que ainda iam completar 1 ano.

A ingestão de doces, incluindo marshmallows, gelatina e “dango”, bolinhos de farinha de arroz, foi a que causou mais mortes por engasgamento, em 11 crianças. Uvas, castanhas e “karaage”, frango frito estilo japonês, estavam entre os outros alimentos entalados na garganta que causaram as mortes.

Entretanto, a causa não foi especificada em 72 casos fatais. De acordo com as estatísticas da Agência de Defesa do Consumidor do governo divulgadas na quarta-feira (15), 49 das crianças tinham 1 ano de idade.

A agência faz um alerta aos pais e responsáveis que tomem cuidado ao oferecer tais tipos de alimentos para as crianças pequenas comerem. Qualquer coisa arredondada e suave, como um grão de feijão ou tomate cereja, é particularmente perigoso.

Para prevenir a asfixia por alimento, a agência recomenda que a comida servida à criança seja cortada em pedaços menores e que nozes não sejam oferecidas aos pequenos menores de 3 anos de idade.

Além disso, as crianças devem evitar comer enquanto brincam ou andam.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image