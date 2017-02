Proibição do fumo não será aplicada a pequenos bares

O governo planeja isentar alguns restaurantes que servem bebidas alcoólicas, como bares e pubs no estilo japonês, de sua planejada proibição de fumar em ambientes fechados em pequenos estabelecimentos que servem bebida e comida.

Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020 em mente, o governo visa apresentar uma revisão do esboço da Lei de Promoção de Saúde durante a atual sessão da Assembleia, em uma tentativa de reforçar medidas contra o fumo passivo (inalação por não fumantes da fumaça da queima de produtos derivados do tabaco).

Inicialmente, o governo considerou proibir o cigarro em ambiente fechados em todos os tipos de restaurantes, mas dando permissão para a instalação de salas para fumantes. Preocupada em perder clientes, no entanto, a indústria de restaurantes manifestou oposição a tal proibição, o que levou o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar a considerar exceções.

De acordo com o plano do ministério, as exceções serão aplicadas a restaurantes, como bares que servem bebidas alcoólicas, pubs e cabarés, com uma área total de 30 metros quadrados ou menos, incluindo cozinhas.

Esses restaurantes são raramente visitados por crianças e gestantes, que são muito vulneráveis aos efeitos prejudiciais do fumo passivo. No entanto, fumar nesses estabelecimentos será permitido na condição de que avisos que indiquem a permissão sejam colocados.

Restaurantes de lámen, de soba e os sushi bar estarão sujeitos à proibição como requerido pela legislação, já que muitas pessoas não especificadas, incluindo crianças e gestantes, podem consumir nesse locais.

O governo e o bloco dominante vão continuar a estudar as especificações da legislação, tais como aplicar ou não as exceções a estabelecimentos como izakaya (tabernas) e yakitori bars, onde famílias e turistas do exterior geralmente frequentam, assim como os tamanhos exatos dos restaurantes onde as isenções serão permitidas.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image