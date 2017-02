Kafunsho: pólen de cedro começa a se espalhar em Tóquio

A primeira disseminação do ano do pólen de cedro japonês, a causa de reações alérgicas em muitos residentes, foi observada na capital do Japão no sábado (11), informou o Governo Metropolitano de Tóquio na segunda-feira (13).

A chegada do pólen ocorreu 2 dias antes em comparação a 2016, e 5 dias antes da média para os últimos 10 anos.

De acordo com o Instituto Metropolitano de Tóquio para Saúde Pública, um ou mais grãos de pólen de cedro japonês por centímetro quadrado de ar foi observado em 5 dos 12 pontos de monitoramento na capital, incluindo os distritos de Suginami e Kita.

