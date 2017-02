Influenza: mais de 2 milhões de pessoas infectadas em 1 semana

Imagem ilustrativaCerca de 2.01 milhões de pessoas no Japão contraíram influenza e foram atendidas em hospitais no período de 23 a 29 de janeiro, aproximando-se do pico da semana anterior, informou o Ministério da Saúde na sexta-feira (3).

O total teve um aumento de 400.000 em comparação à semana anterior, trazendo o número médio de pacientes por hospital para 39.41, de acordo com o ministério.

Os números foram obtidos com base em relatórios de 5.000 instituições médicas designadas.

Por província, Miyazaki registrou o maior número, com 59.08 pacientes por hospital, seguida por Fukuoka, 55.10 e Aichi 54.68. Todas as províncias tiveram um aumento no número de pacientes em comparação à semana anterior.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image