Segundo especialistas, há risco de insolação também no inverno

A insolação é geralmente vista como uma condição desenvolvida no verão, mas o risco também é alto na temporada seca de inverno, quando as pessoas geralmente não repõem de forma suficiente a umidade que seus corpos perdem.

Acredita-se que a insolação pode ter levado a morte, em dezembro de 2016, um casal de idosos que se afogou em uma banheira enquanto tomavam banho juntos na casa em que moravam, em Osaka. Os idosos foram encontrados pelo filho, mas já estavam mortos.

A polícia acredita que os idosos, de aproximadamente 80 anos, se afogaram após perderem a consciência por conta da insolação que sofreram enquanto se banhavam.

No entanto, acidentes em que as pessoas morrem enquanto se banham são uma ocorrência comum. De acordo com uma estatística vital realizada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar, 4.084 pessoas se afogaram em banheiras de casas em 2015, um aumento de 40% em comparação há 10 anos. Cerca de 90% das pessoas que morreram em tais acidentes naquele ano tinha 65 anos de idade ou mais.

O ar seco pode causar desidratação

Acredita-se que acidentes desse tipo no inverno sejam convencionalmente causados por uma condição não relacionada à insolação, em que a pressão sanguínea flutua drasticamente quando um corpo frio entra no banho quente. Em tal circunstância, as pessoas enfrentam o risco de infarto do miocárdio e derrame cerebral, que podem ser prevenidos se o banheiro for aquecido com antecedência.

No entanto, acredita-se que o casal de Osaka tenha sofrido insolação. Como isso poderia acontecer em um banheiro no inverno?

De acordo com Hideki Taniguchi, líder do Centro de Suporte Perioperatório do Hospital Saiseikai Yokohamasahi Tobu, em Yokohama (Kanagawa), grandes quantidades de água e sal escapam da pele no inverno porque o ar geralmente está seco, e se torna ainda mais seco onde aparelhos para aquecer estão em uso. Geralmente, as pessoas não têm consciência que estão suando e não repõem a umidade perdida de forma suficiente, colocando-as em um estado próximo à desidratação.

Se uma pessoa em tal estado fica sob a água quente por um longo tempo, o risco de se afogar na banheira aumenta porque o fluxo sanguíneo ao cérebro diminui, colocando-a sob risco de perder a consciência, e insolação, que é um aumento excessivo na temperatura corporal que causa distúrbio de consciência e outros sintomas.

No inverno, a insolação pode afetar as pessoas de forma silenciosa e devagar

“No inverno, a insolação pode afetar as pessoas de forma silenciosa e devagar,” alerta Taniguchi. “Não somente ao se banhar em água quente, mas também ao usar o ar condicionado, sistema de aquecimento de assoalho ou aquecedor a querosene podem provocar insolação.”

Um estudo realizado por Taniguchi mostra que cerca de 20% dos idosos sofrem constantemente de “desidratação oculta”, um estado de estar na beira da desidratação. Em tal estado, os idosos estão vulneráveis à desidratação e insolação que resulta de uma mudança súbita no clima ou condição de suas saúdes.

A ingestão de água é essencial para prevenir a “desidratação oculta”. De acordo com pesquisadores, beber água antes de ir dormir e após acordar, e antes do banho e depois, por exemplo, é efetivo na prevenção da condição.

No inverno, as pessoas geralmente consomem vegetais de raiz que contêm poucas quantidades de água, então elas devem adicionar vegetais verdes e amarelos, como espinafre, assim como frutas sazonais a suas dietas.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image