Japão quer proibir o cigarro em estabelecimentos fechados

Enquanto o governo se prepara para intensificar as medidas em combate ao fumo passivo com a proximidade das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020, restaurantes e grupos da indústria manifestaram oposição em relação a uma proibição total de fumar em espaços públicos fechados.

Em uma reunião de organizações da indústria realizada em Tóquio na quinta-feira (12), participantes expressaram preocupação de que a proibição de fumar poderia afastar os clientes e levar ao fechamento de estabelecimentos de pequeno porte, ou o Japão deveria se tornar um país líder em promover áreas para fumantes isoladas por quatro paredes.

A princípio, o Ministério da Saúde quer proibir o fumo dentro de restaurantes. Há planos de apresentar um projeto de lei à Assembleia para revisar uma Lei de Promoção de Saúde com o objetivo de prevenir o fumo passivo.

Autoridades também estão considerando aplicar penalidades a gerentes e fumantes que violarem a norma.

“É hora de surgir com ideias criativas para criar uma sociedade em que todos possam se divertir sem incomodar os outros”, disse Shigeru Ishiba, ex-secretário-geral do Partido Liberal Democrata, que participou do evento.

Fonte: Kyodo, NHK Imagem: Bank Image