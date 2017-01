Empresa no Japão desenvolve filtro de ar-condicionado para combater o kafunsho

Uma ótima notícia para pessoas que sofrem com alergia à pólen! Uma empresa no Japão desenvolveu filtros de ar-condicionado para deter os alérgenos que causam o kafunsho (polinose).

A Unipac, com sede em Kawaguchi (Saitama), começará a vender os filtros para escolas e grandes instalações comerciais em fevereiro, antes da época do kafunsho. Os filtros podem ser facilmente acoplados a aparelhos no teto, e modelos para residências também estão sendo planejados.

Metade da população no Japão sofre com a polinose ou asma, de acordo como Ministério da Saúde, que faz um apelo a escolas, lares para idosos e outras instalações para realizarem contramedidas.

A Unipac desenvolveu os filtros juntamente com uma fabricante de fibras. Agentes médicos injetados nas fibras absorvem os alérgenos de compostos do pólen de cedro. Os filtros podem absorver 99% do pólen de 20-mícrons e 85% de alérgenos menores dentro de 1 hora.

Cada filtro custará ¥25.000, que pode ser usado por 4 anos se lavado uma vez a cada 12 meses.

Um escola de ensino médio, que será inaugurada em Kawaguchi em abril de 2018, decidiu testar os filtros e a Unipac planeja conduzir uma pesquisa sobre pessoas alérgicas em conjunto com um hospital universitário em Tóquio para avaliar o impacto do produto.

