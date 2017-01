Aichi: alerta para a epidemia do vírus influenza

O governo da província de Aichi emitiu um alerta para a população, na quarta-feira (11), porque a quantidade de pacientes ultrapassou o número de referência de 30, determinado pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas.

No período de 2 a 8 deste mês, o número de pacientes infectados pelo vírus influenza ultrapassou a marca das 30 pessoas. Além do Centro de Saúde da cidade de Kasugai, os de Chita e Kinuura Leste tiveram registros de número de pacientes acima desse número de referência. No total são 195 centros de saúde na província. Apesar de somente 3 terem ultrapassado a referência das 30 pessoas, o governo decidiu emitir o alerta.

De acordo com o boletim do governo, na estação 2016/2017 da influenza, em Aichi, foram detectados os vírus do tipo A: AH1pdm09 e AH3.

Cuidados com a influenza

Se tiver sintomas como tosse, recomenda-se o uso de máscara

Depois de sair, ao retornar ao trabalho ou à casa, lavar bem as mãos

O vírus influenza se prolifera em ambientes secos, por isso, procurar usar umidificador

Procurar manter uma dieta alimentar equilibrada e ter boa noite de sono

Evitar aglomerações de pessoas na época da epidemia

Se perceber algum sintoma, a recomendação é procurar imediatamente uma instituição médica, descansar e hidratar bem o organismo

Se pegar a gripe influenza, jamais espirrar na frente de outras pessoas. Se o fizer, que seja a 1 metro de distância e, assim que usar o lenço de papel, descartá-lo na lixeira

Sintomas

Coriza, tosse e espirro, mais febre súbita de 38°C

Dor de cabeça, dores musculares e dores nas articulações

Fonte: divulgação da província de Aichi Imagem ilustrativa: DoctorsMe