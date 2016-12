Uso de smartphones prejudica visão de crianças no Japão

O Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão realizou um levantamento em todo o país com cerca de 3,4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 a 17 anos.

E, neste levantamento, foi constatado que a porcentagem de crianças com a visão abaixo de 1,0:

– Estudantes do shogakko: 31%

– Estudantes do chugakko: 54%

– Estudantes do kouko: 65%

A causa desta queda na condição da visão desses jovens é o aumento do uso de smartphones. O aumento das ocasiões onde jovens e crianças ficam frente a uma tela LCD, pode ter ocasionado essa queda na condição da visão.

De acordo com um oftalmologista que atende muitos jovens em Tóquio, um grande número de estudantes da 1ª e 2ª série do shogakko têm se consultado, por não enxergarem o conteúdo do quadro negro, e pedem para fazerem óculos.

“Jogar games ou utilizar smartphones desde tenra idade tem se tornado cada vez mais frequente, e pode estar causando essa queda na visão. Os pais devem determinar regras, em que as crianças façam uma pausa a cada 15min”, garantiu o Dr. Maeda, representante do Conselho de Oftalmologia de Tóquio.

Fonte e imagem: NHK News