Organização Mundial da Saúde anuncia vacina preventiva de ebola

A vacina foi desenvolvida pelo governo do Canadá, e o grupo de pesquisas da OMS (Organização Mundial da Saúde) após realizar testes clínicos em Guiné, no oeste da África durante o período de março de 2015 até janeiro de 2016, com cerca de 12 mil pessoas entre pacientes e seus amigos e familiares. Foi constatada a sua eficácia na prevenção do desenvolvimento da doença Ebola.

Durante este período, cerca de 3.700 pessoas suspeitas de contaminação que foram vacinadas logo em seguida, mesmo após 10 dias nenhuma delas desenvolveu a doença.

Há vários tipos do vírus ebola, e a vacina que obteve bons resultados foi contra o tipo Ebola-Zaire (EBO-Z), que virou uma epidemia desde 2013 até 2016 em Guiné.

A OMS tem expectativas de conseguir conter uma nova epidemia de ebola com esta vacina.

Fonte: NHK News