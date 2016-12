Inovação cosmética chamada de “segunda pele” cobrirá manchas e linhas de expressão

Aplicar maquiagem no rosto todos os dias faz parte da rotina diária para usuárias empenhadas em manter as manchas faciais cobertas, mas isso está prestes a mudar com o advento de uma inovação cosmética chamada de “segunda pele”.

Ao invés de aplicar líquido ou pó para esconder manchas ou linhas de expressão, a nova tecnologia é baseada na ideia de usar uma folha feita sob medida produzida por uma impressora especial.

A Panasonic Corporation está desenvolvendo o que ela chama de “folha de maquiagem”, que pode mascarar os problemas de pele de uma pessoa ao cobrir a face com esse filme ultrafino.

O filme de maquiagem pode ser facilmente removido com água

De acordo com a declaração da empresa no início de dezembro, um “espelho” inteligente desenvolvido para o sistema de filme de maquiagem avalia 5 categorias da condição da pele, como manchas, linhas de expressão e transparência com uma câmera embutida sob um diodo emissor de luz (LED).

Dentro de 2 minutos de análises, a impressora com jato de tinta desenvolvida para o sistema imprime um quadrado de até 10 centímetros que melhor combina com a cor da pele e o tamanho das linhas de expressão.

Borrifar água em um dos lados da folha faz com que ela grude no rosto e outros cosméticos podem ser aplicados sobre a pele, de acordo com a Panasonic. A filme pode ser facilmente removido com água.

Sob o projeto, a Panasonic recorre à tecnologia usada em chips, eletroluminescência orgânica e outros campos.

“Queremos que essa folha de maquiagem faça parte da vida diária em 2020”, disse Sachiko Kawaguchi da Panasonic, responsável pelo projeto.

Fonte e imagem: Asahi