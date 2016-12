Câncer de estômago tem grandes riscos de reincidência

Anualmente no Japão, mais de 130 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de estômago, e há casos em que a bactéria H. pylori, causadora deste mal, é tratada através da aplicação de antibióticos.

De acordo com o responsável pelo grupo do Centro Nacional de Pesquisas sobre Câncer, sr. Ushijima Toshikazu, cerca de 800 pacientes apresentaram a metilação do DNA, uma anormalidade que ocorre nos genes.

Dentre os pacientes que foram acompanhados durante 5 anos, cerca de 26% apresentaram reincidência do câncer.

“Ao conseguir fazer o levantamento da faixa etária que mais tem riscos de reincidência, os exames poderão ser minuciosos facilitando a descoberta do câncer. Este tipo de anormalidade dos genes, também pode ocorrer no fígado e no intestino grosso, portanto esta equipe pretende expandir as pesquisas, com o intuito de desenvolver um tipo de exame que seja compatível para outros órgãos do corpo humano”, garantiu o sr. Ushijima.

Fonte e imagem: NHK News