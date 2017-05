Japão quer reduzir horas extras de professores

Em uma tentativa de reduzir as horas extras dos professores, o Ministério da Educação do Japão lançará um programa a partir do próximo mês (junho) para enviar orientadores a conselhos de educação locais.

Especialistas em eficiência operacional e funcionários de governos locais que vêm testando suas próprias maneiras para reduzir as horas extras dos professores serão enviados como orientadores a 20 ou 30 conselhos da educação, mediante solicitação, segundo fontes do ministério.

De acordo com o Yomiuri, os orientadores vão oferecer aos conselhos da educação dicas sobre como o volume de trabalho dos professores pode ser reduzido. As técnicas aprendidas serão compiladas em uma cartilha para ser compartilhada com conselhos educacionais em todo o país.

Os orientadores vão visitar conselhos da educação regularmente para descobrir o que pode ser feito e verificar como eles implementam ideias para reduzir as horas extras dos professores.

Para se inscrever no programa, os conselhos da educação precisam se submeter à implementação de planos sobre problemas que eles estão interessados em resolver.

Em uma pesquisa realizada pelo governo no ano fiscal passado, descobriu-se que cerca de 30% dos professores de escolas públicas do ensino primário e cerca de 60% dos professores de escola públicas do ginásio fizeram hora extra além das 80 por mês usadas pelo ministério do trabalho para julgar a aprovação de pedidos de indenização para trabalhadores que morrem em decorrência de excesso de trabalho.

