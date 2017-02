Governo quer limitar a construção de novas universidades em Tóquio

Na segunda-feira (6), um painel consultivo do governo começou a considerar uma limitação na criação de novas universidades e departamentos em Tóquio como parte de medidas para aliviar a concentração de estudantes na capital.

O painel também espera considerar maneiras para reduzir a saída de jovens de áreas regionais, incluindo medidas para revitalizar universidades locais e criar novas oportunidades de trabalho em tais áreas.

Formado por empresários, políticos e um líder de uma universidade, o painel poderá emitir um relatório provisório em maio antes de compilar um conjunto de medidas no verão.

Entretanto, discussões podem enfrentar um andamento difícil visto que algumas pessoas relacionadas a universidades expressaram preocupação de que uma restrição na criação de universidade limitaria a liberdade acadêmica.

De acordo com um senso nacional de 2015, 28% da população japonesa está concentrada em Tóquio e nas 3 províncias adjacentes.

No final do ano passado, o Gabinete aprovou uma estratégia para lidar com o declínio populacional, que incluiu a meta de gerar 300.000 empregos para os jovens em áreas rurais até 2020 e reduzir o deslocamento para Tóquio e para as 3 províncias.

Fonte: Kyodo Imagem: Bank Image