Aprendizado de inglês em escolas japonesas começará mais cedo

O Ministério da Educação do Japão revelou na terça-feira (14) novas diretrizes a respeito de currículos que pedem pela introdução do inglês em uma fase mais inicial nas escolas de ensino fundamental.

As novas diretrizes para a educação fundamental indicam que o aprendizado do inglês terá início no 3º ano do Shogakko como parte de atividades de línguas estrangeiras, ao invés de começar no 5º ano sob as atuais diretrizes.

O ministério também pede pela introdução do inglês como matéria individual a partir do 5º ano, aumentando subsequentemente as horas de aula semanais dos estudantes em um período, ou 45 minutos.

As diretrizes, que são revisadas a cada 10 anos, cobrem escolas de ensino fundamental e médio e indicam o que deve ser ensinado aos alunos.

O ministério publicará formalmente as diretrizes no próximo mês após solicitar comentários do público e as implementará a partir do ano fiscal de 2020.

Fonte: News and Culture Imagem: ANN