Como fazer desaparecer marca do pin do papel de parede

As casas e apartamentos no Japão possuem paredes revestidas com papel decorativo. Como as divisórias entre os cômodas são feitas geralmente de madeira, a tentação de colocar um pin é grande. Seja para pendurar quadros, fixar pôsteres ou outros objetos.

Depois, quando se quer mudar o quadro ou objeto de lugar, ficam os indesejáveis buraquinhos.

Com um simples material escolar ou de escritório, é possível sanar esse problema se o papel de parede for de cor clara.

Restaurando o buraquinho do pin

Sabe aquela fita corretiva que é usada para “apagar” algo que escreveu e reescrever por cima? Pois é ela que faz esse papel restaurador.

Basta passar a fita corretiva sobre o buraquinho.

Se for o caso, passe mais uma ou duas vezes.

Dê umas batidinhas com o dedo, sobre a fita corretiva.

Como num passe de mágica, o papel de parede fica como se nenhum pin tivesse sido espetado.

Caso tenha usado um gancho que tenha parafuso, pegue um masking tape da cor do papel de parede.

Corte o masking tape num tamanho um pouco maior e cole sobre o buraquinho. Pronto!

Adeus marca de pin.

Fotos: Portal Mie