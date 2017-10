Como compactar uma calça jeans em 10 segundos

Ao abrir seu armário, é provável que tenha várias calças jeans. Indispensável, elas podem ser penduradas no cabide, se for em casa. Mas, quando se fala em falta de espaço, podem ir para a gaveta. Ou, no caso de uma viagem, para não tomar tanto espaço na mala, tem um jeito de dobrar as calças jeans, de forma compacta, fácil e bonita.

Quem ensina é uma mulher asiática, cujo filme bombou no Twitter.

Em primeiro lugar, coloque a calça aberta em local plano.

Dobre-a com a parte frontal para dentro.

Uma das pernas, na altura do joelho, deve ser dobrada para formar um ângulo de 90 graus.

A partir da cintura, enrole, deixando a parte da perna de fora.

Agora é só pegar a parte da perna que ficou de fora e cobrir a parte enrolada.

Pronto! Tem uma calça jeans compacta.

Pode ser que na primeira vez não consiga fazer esse “rolo” de calça jeans em 10 segundos. Mas, ao praticar, ficará master no assunto. E a sua mala terá mais espaço.

Confira o vídeo que bombou no Twitter.

How to fold jeans (efficiently) pic.twitter.com/LcuNloDC9E — The Human Experience (@thehumanxp) October 3, 2017

Fontes e fotos: Rocket News e Twitter