Temperatura congelante e neve nesta semana

De acordo com a Agência de Meteorologia do Japão (JMA), o vento muito gelado do norte soprará em boa parte do arquipélago. Isso porque uma nova massa fria cobre o país, especialmente as províncias banhadas pelo Mar do Japão.

Hokkaido e Tohoku serão novamente atingidas pela neve. As províncias da região Hokuriku poderão receber alternância de neve e chuva, com temperaturas baixas.

A neve na região norte – Tohoku e Hokkaido – deverá ser intensa na terça e quarta-feira desta semana, com ventos de 30 m/s e a previsão de acúmulo da neve é de 60 cm.

Japão fica entre duas massas frias

Outra massa fria, da costa sul, se aproxima e o arquipélago fica entre as duas. As regiões mais ao norte de Kinki e nas partes mais altas de Sanyo também poderão ter neve e chuva por conta dela. Para as regiões de Kinki e Tokai o fim de semana (6a. a domingo) promete ser congelante. A mínima prevista é de -1 e máxima de 6°C no fim de semana em Nagoia (Aichi) e Osaka (província homônima). Mesmo nas planícies há previsão de neve, como em Kanto e Tokai. Independente da neve, as temperaturas poderão cair para abaixo de zero, nas mínimas das noites desta semana.

Neve prevista para Fukuoka e Hiroshima, com mínimas que variam de -1 a 1°C.

Na quinta-feira (9), as pessoas que moram em Tóquio podem precisar de guarda-chuva para se protegerem da chuva ou da neve. As regiões Kanto e Koshin também terão temperaturas mínimas congelantes nos dias 9 e 10.

A JMA recomenda cuidado para as regiões com neve.

Fontes: ANN, Tenki.jp e JMA Imagem ilustrativa: Pixabay