Incêndio na fábrica da Toyota não tem vítimas e paralisa produção

Por volta das 17h35, de segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada de um funcionário da indústria. Ele informou que havia chamas na Toyota Shatai, planta de Inabe, localizada em Ichinohara, Inabe-cho, cidade de Inabe (Mie).

Segundo o jornal Sankei, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência começou no quarto andar, na área onde se realiza a pintura. De lá saíram fumaças escuras por conta dos 400 metros quadrados queimados.

A polícia de Inabe está averiguando a causa do incêndio e as circunstâncias. De acordo com o jornal, não houve nenhuma vítima, apesar de 800 funcionários estarem cumprindo expediente.

Incêndio na Toyota sem vítimas

Segundo um post no Twitter, os funcionários foram evacuados e alguém tirou uma foto deles sentados no chão.

A reportagem entrevistou uma pessoa não identificada da Toyota Shatai, a qual informou que é subsidiária da montadora Toyota Motors. Lá se produzem 3 modelos de wagon, incluindo a Hiace, tanto para os mercados interno como externo.

O jornal informou que o Prefeito de Kuwana (Mie) emitiu um pronunciamento de interrupção da produção até que a segurança seja confirmada.

Fontes: Twitter e Sankei Fotos: Twitter @syogeki119, @ji_ko39 e @h319